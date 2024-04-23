الطيبى: السوق العقارية تشهد المزيد من الاستقرار.. والعاصمة نموذج ناجح للمدن الذكية

أكد عمر الطيبى، الرئيس التنفيذى لـTLD، أن حالة السوق العقارية ستشهد المزيد من الاستقرار خلال المرحلة القادمة.

وقال الطيبي، خلال مؤتمر صحفى، إن العاصمة الإدارية تعتبر نموذجًا لمدن الجيل الرابع، وتلعب دورًا هامًا في تخفيف الازدحام في مصر.

في سياق آخر، أوضح الطيبى أن سوق العقارات في مصر تستند إلى ثقافة الادخار، وبالتالي فإن الاستثمار العقاري هو الطريقة الأكثر ربحًا.

وأكد أن ثقافة التملك والادخار تعتبر أساسية لنجاح السوق العقارية.

وأشار الطيبى إلى أنه ينبغي التركيز على المناطق التي تتوفر فيها الخدمات، وأن المصريين المغتربين يعدون هدفًا أساسيًا للمطورين العقاريين.