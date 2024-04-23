5 مليارات جنيه لدعم ألبان الأطفال بموازنة 2024- 2025

نظم مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد2024-2025 مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال، وقدر بنحو 5 مليار جنيه جنيه .

ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة حيث تبلغ تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال بمشروع موازنة السنة المالي2024-2025 نحو 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية/ 2024-2025.

كما تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة دعم المزارعين في الموازنة الجديدة بواقع 657 مليون جنيه. وذلك تماشيا مع ما تستهدفه الدولة لرفع المعاناة عن صغار المزارعين ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات ومقاومة الآفات الزراعية والمساهمة في خفض أسعار التقاوي وتقديم القروض الميسرة لبعض الاغراض الزراعية.