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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

باقي 6 أيام.. شروط الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

سيارات المصريين بالخارج
سيارات المصريين بالخارج

أعلنت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي عن مد مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، حتى 29 أبريل الجاري، لإتاحة مدة أكبر للتسجيل.

ويتبقى على انتهاء الموعد الأخير للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، 6 أيام.

وفي سياق التقرير التالي نرصد  شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج، فقا للقانون.

ونص قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه في حالة استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:

لا يقل عمر المتقدم للاستفادة عن 16 سنة.. وأن يكون المبلغ المقدم بالعملة الأجنبية.

يجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (2020 أو أحدث).

يجب سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.

يشترط وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.

يشترط استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

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