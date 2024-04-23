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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

"إحنا في مقاطعة"| أزمة بسبب ظهور شعار النادي الأهلي في إعلان.. وانقسام بين الجماهير

أزمة شعار النادي
أزمة شعار النادي الأهلي

أزمة شعار النادي الأهلي.. خلال الساعات القليلة الماضية، وقع النادي الأهلي تحت حملة من الانتقادات من قبل جماهير القلعة الحمراء، وذلك بسبب ظهور شعار النادي علي إحدي عبوات المشروبات الغازية المعروفة، والتي تعد من ضمن المنتجات التابعة لحملة المقاطعة للتضامن مع أهالي فلسطين في الحرب.

وشن جماهير النادي الأهلي، حملة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تطالب فيها فسخ تعاقد النادي مع شركة "كوكاكولا" للمشروبات الغازية، عقب ظهور شعار النادي علي عبوة المشروب الغازي ضمن احدي الحملات الاعلانية.

شعار النادي الأهلي

أزمة شعار النادي الأهلي

ومنذ ظهور شعار النادي الأهلي علي عبوة المشروب الغازي، اعترض عدد كبير من جماهير ومشجعي القلعة الحمراء علي كون النادي الأهلي متعاقد مع احدي الشركات التابعة لحملة المقاطعة، والتي يتضامن فيها المصريون مع الشعب الفلسطيني في حرب إسرائيل.

وطالب جماهير النادي الأهلي بفسخ هذا التعاقد، وقاموا بالتعبير عن غضبهم من مسئولي القلعة الحمراء بسبب ظهور الشعار مع إحدي الشركات المقاطعة، وتصدر عدد كبير من الهاشتاجات المختلفة التي يطالب فيها الجماهير بفسخ تعاقد النادي مع شركة المشروبات الغازية.

تعليقات جماهير النادي الأهلي

وانقسمت التعليقات من قبل جماهير النادي الأهلي بين المعارضين تجاه التعاقد من قبل ادارة النادي الأهلي، وما بين البعض الذين دافعوا عن النادي الأهلي كون هذا التعاقد من قبل وقوع حرب إسرائيل علي فلسطين، والبعض الأخر ارجع كون هذا الاعلان تم تصويره منذ فترة قديمة قبل الحرب.

وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الأهلي، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي انقسمت في الآراء، كالاتي:

- اتمني من ادارة الأهلي إنها تستمع لغضب جمهورها وتنهي التعاقد.
- اتمني الأهلاوية ميحاولوش يبرروا موضوع أصل دي عقود وقديمة لأن الأهلي يقدر مع كم الرعاه اللي بيتقال انهم بيتسابقوا لرعاية الأهلي انهم يوجدوا بديل ليهم.
- الاتفاق كان قبل المقاطعة وقبل الحرب. 
- الأهلي بيتعرض الي حملة ممنهجه لضرب استقرار الفريق وعدم تركيز اللعيبة قبل المباراة الفاصلة الجمعه القادمة.

النادي الأهلي 

عدلي القيعي في مرمي الانتقادات

وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الراعي الجديد للنادي الأهلي، وهو راعي جديد مختلف عن شركة المشروبات الغازية، طلب عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، من جماهير النادي الأهلي بشراء منتجات رعاة النادي.

وقال عدلي القيعي خلال المؤتمر، أن النادي يحقق نجاحات مختلفة على كافة الأصعدة، ويعمل جاهدا للحفاظ على الاستمرار في تحقيق البطولات بمشاركة جميع الشركات الراعية خلال السنوات الماضية، وتابع أن الرهان دائما ما يكون على وعي جمهور الأهلي ومساندته لكل فرق النادي ورعاته، ونطالب جماهير الأهلي بشراء المنتجات الخاصة برعاة النادي.

واثارت تصريحات عدلي القيعي جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا لتزامنها مع أزمة ظهور شعار النادي الأهلي مع شركة المشروبات الغازية الشهيرة والتي تعد تابعة لاحدي شركات المقاطعة.

مباراة الأهلي ومازيمبي

وفي سياق متصل، يستضيف الأهلي نظيره مازيمبي مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز لضمان التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد خروجه بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالكونغو أمس السبت.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان قد أعلن الإعلامي محمد فاروق، عن حكم مباراة العودة لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب محمد فاروق: "الكيني بيتر واريرو حكما لمباراة الأهلي و مازيمبي".

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