الأوقاف تبدأ عقد المجالس الحديثية وتعليم القراءات في المساجد الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق المجالس الحديثية بالمحافظات يوم السبت الموافق 27/ 4/ 2024م عقب صلاة العصر، وسوف تكون البداية بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.

ويحضر المجلس الحديثي كل من:

1. أ.د/ أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء .

2. أ.د/ أحمد معبد عبد الكريم - عضو هيئة كبار العلماء .

3. أ.د/ مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

4. أ.د/ صبحي عبد الفتاح ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

ويقرأ المجلس الحديثي، الأربعين النووية في مجلس واحد مع منح الحاضرين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إجازة سماع بدون اختبار ، كما يتم منح الراغبين من غيرهم إجازة سماع بشرط اجتياز الاختبار المقرر لذلك.

كما قررت وزارة الأوقاف، تعليم القراءات القرآنية ببعض المساجد الكبرى على أيدى كبار القراء و معلمي القراءات المتخصصين.