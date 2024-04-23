"الإصلاح والنهضة": التطوير والبناء في سيناء يمثل إعجازًا بكل المقاييس

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن التطوير والبناء الذي شهدته سيناء الحبيبة في ظل الجمهورية الجديدة يمثل إعجازًا بكل المقاييس حيث يتم تحقيق حلم الملايين من المصريين بتنمية هذه البقعة العزيزة علينا جميعًا.

وأضاف عبد العزيز أن سيناء أهملت لعقود عديدة، ثم تحولت نتيجة هذا الإهمال إلى مركز لحركات إرهابية توهمت أنها قادرة على هزيمة الدولة المصرية أو أنها ستنجح في إيجاد موطئ قدم لها في ظل وجود دولة واعية وجيش قوي، حيث نجحت الدولة المصرية في معركة البقاء، وأنهت أوهام الحركات الإرهابية وأعوانهم في الداخل في جعل سيناء موطنًا لمثل تلك التنظيميات المشبوهة.

وأشار هشام إلى أن ما يميز الجمهورية الجديدة في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صناعة الأمل والطموح في نفوس المصريين، فلم يكن الانتصار في معركة البقاء ودحر الإرهاب هو فقط أحلام القيادة السياسية لسيناء، ولكن كان لها نصيبًا كبيرًا من حلم التنمية والبناء.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن تنمية سيناء الحقيقية سيؤرخ لها منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث نجح في تدشين ممرات لوجستية برية وبحرية في عموم سيناء لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، وبالأخص منذ حرب أكتوبر، حيث كانت سيناء تشبه المنطقة العازلة وليس بها تنمية حقيقية سوى في بعض المدن الساحلية السياحية، ولكن ما قامت به الدولة المصرية في الآوانة الأخيرة أضاف إلى رصيد قوة الدولة المصرية إقليمًا جديدًا واعدًا ليس فقط على المستوى السياحي ولكن المستوى اللوجستي والصناعي والاقتصادي بشكل عام.