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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: وتيرة عملياتنا تزداد ونستهدف جميع القواعد الإسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية

قال مصدر قيادي في حزب الله اللبناني، لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات على إسرائيل ستستمر ردا على الهجمات الإسرائيلية المتزايدة.

وبحسب قوله فإن "جميع القواعد الإسرائيلية هي أهداف لهم".

وأضاف أن "وتيرة عمليات حزب الله لن تبقى كما كانت في الماضي، بل ستزداد وتصل إلى عمق إسرائيل، ردا على الهجمات الإسرائيلية المتزايدة".

وأعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تيلجرام: “دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية”.

وأضاف الحزب أنه تم استهداف أيضا تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش راميم بقذائف المدفعية.‏

وأكد الحزب أنه استهدف تجمعاً آخر ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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