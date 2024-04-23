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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يستنكر منع نقابة المهن التمثيلية الصحفيين من تغطية الجنازات

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قال النائب أحمد بلال برلسي، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، إنه من غير المقبول وجود تجاوزات أثناء التغطية وخاصة في وجود أحداث حزينة مثل الجنازات، مشيرا إلى أنه ليس الصحفيين الذين تحدث منهم الأزمة.

الصحافة المصرية تغطي كافة الأحداث

وأكد عضو مجلس النواب أن علينا التفرقة بين المفهوم الصحفي، أو من هو الصحفي ومن الذي يعمل على قناة اليوتيوب أو من خلال صفحات الفيسبوك.

وأوضح البرلسي انه منذ زمن والصحافة المصرية تغطي كافة الأحداث، وبالتالي عمل قيد على الصحافة وخاصة في حدث مثل هذا أمر غير مقبول، مؤكدا أن الشخصيات العامة ليست ملك نفسها وبهذا لم يكن هناك تجاوزات ويوجد ميثاق صحفي وضوابط يمكن الاتفاق عليها بين نقابة المهن التمثيلية ونقابة الصحفيين، موضحا أن الصحفي لن يتجاوز هذه الضوابط ولكن في حالة تجاوز الصحفي، فعلي النقابة محاسبته، أما فكرة أن يمنع صحفي من ممارسة عمله فهي فكرة فاشلة.

واستطرد: في المقابل الطرف الاخر هو الذي يحتاج الصحفي والبحث عنه لتغطية جميع الأحداث التي تصنع منه نجما.

وشدد البرلسي على أنه  يجب على نقابة الصحفيين أن تعلن عن ضوابط لتغطية الأحداث المهمة وغيرها بشكل عام والتزام الصحفيين بهذه الضوابط، أما الصحفيون ليس عليهم دفع ثمن بعض الممارسات التي تتم من بعض اليوتيوبرز كل ما يهمهم هو اللقطة سواء كانت الأرباح أو المشاهدات وليس أعضاء في نقابة الصحفيين .

وأكد "البرلسي" أن هناك جزءا على نقابة الصحفيين بأن تتخذ إجراءات رادعة ضد منتحل المهنة لأنه يسيء للصحفي أولا.

واستنكر النائب أحمد بلال بيان نقابة المهن التمثيلية بعدم حضور الصحفيين الجنازة ويعتبر بيانا غير موفق على الإطلاق.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه كان من الممكن ان يقال ان العزاء يقتصر على العائلة مثلا ولكن لا يحدد أو يكون هناك تواصل مع النقابة، لكن لا يصح أن يقال هكذا في البيان ولم تجرؤ نقابة المهن التمثيلية ان تعلن في بيان عدم تغطية مهرجان سينمائي على سبيل المثال، أما ان يقال لا يحضر الصحفيون العزاء فتعتبر سقطة منهم ونتمني من النقابة تدارك هذا لأن نقابة الصحفيين تمثل شريحة محترمة.

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