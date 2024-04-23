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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق تابلت جديد Redmi Pad SE بمواصفات مميزة

تابلت شاومي Redmi
تابلت شاومي Redmi Pad SE

أطلقت شركة شاومي تابلت Redmi Pad SE بعدد من المواصفات المميزة أرزها بطارية ضخمة مع معالج من كوالكوم الأمريكية بقدم أداء سلسًا. 

 

ويتميز تابلت شاومي Redmi Pad SE بشاشة مقاومة للمياه والغبار، قياس 11 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وتأتي بجودة عرض +FHD. 

 

ويقدم تابلت شاومي Redmi Pad SE على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، كما يحتوي على مكبرات صوت استريو مضبوطة بتقنية Dolby Atmos. 

 

ويعمل تابلت شاومي Redmi Pad SE بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت. 

 

ويحتوي تابلت شاومي Redmi Pad SE على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن بسرعة 10 وات. 

 

 

شاومي Redmi Pad SE تابلت Redmi Pad SE

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