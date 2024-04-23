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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منقسم إلى ليلتين.. موعد حفل عبد المجيد عبدالله في الكويت

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على حسابها الرسمي عبر موقع إنستجرام، إضافة ليلة أخرى لحفل الفنان  عبد المجيد عبدالله فى الكويت ليكون الحفل منقسما إلى ليلتين  ٩ ، ١٠ من شاهر مايو القادم ، نظرا للإقبال الكبير من الجمهور .

ونشرت شركة روتانا بوستر الحفل ، معلقين: “الليلة صارت ليلتين .. بناءا على رغبة الجماهير تم إضافة ليلة ثانية يوم ١٠ مايو ، وتطرح غدا التذاكر ليومين ٩ ، ١٠ مايو” .

عبد المجيد عبدالله - أغنية أنا أضحك 

في شهر يونيو 2023، طرح عبد المجيد عبدالله، أغنية جديدة له، تحمل اسم أنا أضحك، خلال الموسم الصيفي. 

 

أغنية أنا أضحك لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

 

أحدث أغاني عبد المجيد عبدالله 

يذكر أنه في ديسمبر 2022، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية قل شي لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

 

أغاني عبد المجيد عبدالله الجديدة

وتجاوز عبد المجيد عبدالله، حاجز الـ مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم ما عاد يمديني، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 9 نوفمبر 2022. 

أغنية ما عاد يمديني، لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات خالد المريخي، الحان الموسيقار طلال، توزيع زيد نديم، كمنجات تامر فيضي، جيتار ومندولين صولو احمد روكت، ايقاع سمير القطان، صولو شيلو احمد طه، مكس جاسم محمد، إشراف عام خالد أبو منذر. 

 

أحدث أعمال عبد المجيد عبدالله 

وفي شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، ألبومه الأخير “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وتأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

 

تفاصيل ألبوم “عالم موازي” لـ عبد المجيد عبد الله

وتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبد الله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان».

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