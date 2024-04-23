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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| 125 مليون ريال نتائج طرح سندات حكومية

البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني

أعلن البنك المركزي العُماني اليوم عن نتائج مزاد الإصدار رقم "70" من سندات التنمية الحكومية بقيمة 125 مليون ريال عُماني.

وأفاد البنك في البيان الصادر عن دائرة عمليات السوق ونقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على الإصدار رقم "70"– الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من المستثمرين – بلغ 212 مليونًا و981 ألفًا و700 ريال عُماني.

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وبلغ العائد المقبول في المتوسط 5.03% وبلغ السعر المقابل للعائد 99 ريالًا عُمانيًّا و660 بيسة، فيما بلغ الحد الأعلى للعائد المقبول 5.20% وبلغ السعر المقابل للعائد 99 ريالًا عُمانيًّا و345 بيسة، فيما بلغ الحد الأدنى للعائد المقبول 4.50% وبلغ السعر المقابل للعائد 100 ريال عُماني و660 بيسة.

 

وأشار البيان إلى أن هذه السندات سوف تصدر لمدة سنتين من يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024م، وتستحق السداد في 25 أبريل 2026م، وتحمل سعر فائدة سنوي (كوبون) 4.85%.

 

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