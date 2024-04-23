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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خليه يعفن| مقاطعة الأسماك تؤتي ثمارها.. وتغير مفاجئ في الأسعار بـ8 محافظات

اسعار الاسماك
اسعار الاسماك

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك لمدة شهر بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية غير مسبوقة.

أسعار الأسماك 

ونجحت الحملة خلال أيامها الأولى في تخفيض الأسعار ورغم ذلك مازالت مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء .

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 14-7-2022 | اوان مصر
الاسماك 

وتعرض تجار الأسماك في 8 محافظات هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية لخسائر فادحة بسبب الحملة.

فيما ولأول مرة تخلو الأسواق من عملائها وروادها وإتلاف الأسماك التي لا تجد من يشتريها.

أسعار غير مسبوقة للأسماك

بدوره قال سعيد الصباغ مؤسس الحملة والتي أطلق عليها "خليها تعفن" في تصريحات إعلامية، إنه قرر إطلاق الحملة بسبب وصول الأسعار لأرقام غير مسبوقة لا تناسب محدودي الدخل.

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وأوضح أن هناك حالة انفلات في الأسواق، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة المسؤولين لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على السوق.

وتابع ومع ذلك لم يرتدع التجار، مضيفا أنهم واصلوا رفع الأسعار وبنسبة 2000% حتى وصل سعر سمك البلطي إلى 100 و200 جنيه للكيلو والسردين إلى 150 جنيها.

أما الجمبري والسوبيا والبربوني وموسي فأسعارها لا تناسب سوى الأثرياء رغم وقوع المحافظة وعدة محافظات أخرى على ساحلي البحر المتوسط والأحمر ووجود مزارع كبيرة وعديدة لتربية الأسماك في كافة المحافظات الساحلية.

لو ناوي على شروة في الإجازة.. اعرف أسعار الأسماك النهارده
الاسماك 

انخفاض أسعار الأسماك 70%

علق عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، على حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد لشراء الأسماك، مشيرا إلى أن المشكلة أن المعروض من الأسماك في بورسعيد أقل من المطلوب.

وأضاف رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أسعار الأسماك انخفضت اليوم في المحافظة قليلا، متابعا أن المضاربة على الأسعار من المنبع تسبب في ارتفاع الأسعار.

من جانبه أشار محمد الغزاوي مراسل البرنامج، إلى أن أسعار الأسماك انخفضت ٧٠% خلال ٤٨ ساعة في بورسعيد بسبب حملة المقاطعة، مستدركا أن بيع الأسماك خارج المحافظة تسبب في ارتفاع الأسعار.

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خليه يعفن| مقاطعة الأسماك تؤتي ثمارها.. وتغير مفاجئ في الأسعار بـ8 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليه يعفن| مقاطعة الأسماك تؤتي ثمارها.. وتغير مفاجئ في الأسعار بـ8 محافظات

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