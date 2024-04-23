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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة تجدد لـ طارق رضوان رئيسا لتحرير جريدة القاهرة

صدى البلد

جددت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، للكاتب الصحفي طارق رضوان، رئيسا لتحرير جريدة القاهرة لمرة ثانية، وأصدرت، قرارًا بتولي الكاتب الصحفي طارق رضوان رئاسة تحرير جريدة «القاهرة»، التابعة لوزارة الثقافة، ابتداء من 17 أبريل الجارى.

وكان «رضوان» تولى رئاسة تحرير الجريدة في إبريل 2023، وذلك عقب تجربة في رئاسة تحرير مجلة «صباح الخير»، إذ تولى رئاسة تحريرها في الفترة من 2017 وحتى 2020، وجريدة «القاهرة» مطبوعة أسبوعية ثقافية عامة، تصدر صباح كل ثلاثاء عن وزارة الثقافة، وكان يرأس تحريرها منذ صدورها الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى لمدة 15 عاما تقريبا.


وتولى من بعده رئاسة التحرير على التوالي، الكاتب الصحفي سيد محمود لمدة 3 سنوات، ثم الكاتب الصحفي عماد غزالي، وبعده الكاتب الصحفي زين العابدين خيري ليتولى الكاتب الصحفي طارق رضوان المهمة.

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وأصدر «رضوان»، 27 كتابًا كان أحدثها «هوية السبعينيات سنوات الحلم والأمل»، عن مؤسسة «روز اليوسف»، الذي صدر في يناير 2023، ويتناول الكتاب قرارات الرئيس السادات على المستويين السياسي والاقتصادي، وأثر هذه التحولات التي جرت في فترة السبعينيات على الهوية المصرية، حيث تعرض المجتمع لهجمة وهابية عنيفة، كما صدر له عدد من المؤلفات أبرزها «السودان من الاستعمار إلى الاستغلال قرن من الجوع والفساد والثورة، حضارة النفط، الخليج العربي بعد النفط، إيران الشعب والدولة، حروب الجيل الرابع، هوية الخليج العربي»، وغيرها.


وجريدة أسبوعية ثقافية عامة تصدر عن وزارة الثقافة المصرية ويرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وزيرة الثقافة الهوية المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني الكيلاني وزيرة الثقافة جريدة القاهرة

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