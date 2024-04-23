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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فستان مكشوف.. ساندي تثير ضجة بإطلالة جريئة

ساندى
ساندى

شاركت الفنانة ساندي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأثارت ساندي الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مجسم مكشوف ابيض اللون، وانتعلت حذاء مكشوف بسيط باللون الذهبي، وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية.

كما برزت ساندى جمال ملامحها الرقيقة، بالمكياج الهادئ الناعم فوضعت اللون البينك الهادئ في الشفاه مع البلاشر على الوجنتين.

أحدث أعمال ساندي

ومن ناحية أخرى، طرحت ساندي، مؤخرًا أغنية "انت تقبل" عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية وهي من كلمات منة القيعي ومن ألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع تميم، هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي، حيث تعاون الثنائى في عدة أعمال استطاعت أن تحقق نجاحًا على منصات الموسيقى المختلفة، وهم "زي النهاردة" و"أحلي من الڤانيليا" و"ازيك النهاردة" و"الحالة الحالة"، و"بعد التان" و"الرعشة" و"اللولبية".

آخر أعمال ساندي الغنائية


يذكر أن آخر ألبومات ساندي يحمل اسم "اتنين في  واحدة"، صورت جميع أغنيات الألبوم على طريقة الـVertical Video وهي تقنية علي الساحة العربية تستخدم في الدول الغربية فقط، وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

 

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٥٤٥٥٦
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٥٢٦٥٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٥٢٦٥٥
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٥٢٦٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٥٢٦٤٣

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