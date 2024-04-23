محافظ دمياط: خطة لتشغيل كوبري دمياط "جسر الحضارة" تتناسب مع مكانته التاريخية

أكدت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على وضع خطة لتشغيل كوبري دمياط التاريخي "جسر الحضارة" تتناسب مع مكانته التاريخية وتحقق تعظيم الاستفادة منه لاستعادة دوره كمركز تنويري وثقافي، بعد النجاح الكبير الذي حققته خطة التعاون مع شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" لتنفيذ المشروع وإعادة تأهيل هذا الأثر التاريخي.



جاء ذلك خلال ترؤسها أولى اجتماعات مجلس إدارة كوبري دمياط التاريخي "جسر الحضارة" بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيله، وافتتاحه السبت الماضي، وذلك في حضور محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد من ممثلي الإدارات المعنية وأعضاء مجلس إدارة الكوبري.



وكان الكوبري قد تم تحويله من كوبري لعبور السيارات والمشاة بين ضفتي النيل بدمياط، ونقله إلى المنطقة الواقعة أمام مكتبة مصر العامة ليكون مركزا ثقافيا متعدد الأنشطة وتجهيزه بأحدث الوسائل العلمية والثقافية.



وقررت المحافظ تشكيل مجلس إدارة لإدارة أنشطة الكوبري، وناقشت خلال الاجتماع قواعد تشغيله وتحديد القيم الإيجارية لقاعتي الاجتماعات والندوات وقاعة الشخصيات المهمة، وكذلك أُطر تشغيل الساحة الخارجية والمسرح وآليات استغلالها في إقامة المعارض والحفلات والأنشطة وورش العمل وأيضًا آلية استغلال المرسى النهري.



من ناحية أخرى، أعلنت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، تنفيذ 65 قرار إزالة تعديات على مساحة 650 مترا طوليا تابعة لولاية الموارد المائية والري عبارة عن جسر ترعة وماسورة صرف بالمخالفة بنطاق مركز كفر سعد، وذلك ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري.



وقالت المحافظ، في بيان اليوم /الثلاثاء/، إن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في التصدي لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

