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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عزيز الشافعي يكشف كواليس الموسيقي التصويرية لمسلسل "جودر"

عزيز الشافعي
عزيز الشافعي

تحدث الملحن عزيز الشافعي عن كواليس الموسيقي التصويرية للأعمال الذى قدمها فى الموسم الرمضاني الماضي ٢٠٢٤ .

وقال الملحن عزيز الشافعي فى تصريحات إذاعية: أن موسيقي مسلسل “جودر” لم تستغرق منه وقتا طويلا إطلاقا ، وأن المنتج محمد السعدي والفنان ياسر جلال طلبوا منه أن يقدم الموسيقي بشكل مميز حتى تعلق فى أذهان المشاهدين.

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وأستكمل عزيز الشافعي حديثه ، معلقا: انا حضرتها قبل رمضان بأسبوع وجربتها على العود وعجبت محمد السعدي جدا ، والناس ممكن تفتكر انها أخدت وقت طويل بالعكس أنا خلصتها فى ساعتين فقط.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

ومسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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