مصطفى الفقي: الصراع العربي الإسرائيلي استهلك من العسكرية والدبلوماسية المصرية جهدا كبيرا

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الزعيم جمال عبد الناصر كان حازما وحاسما وقاطعا في خلافه مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الكثير ظلم جمال عبدد الناصر وقالوا أنه كان يسمع ويرةى من إتجاه واحد فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الرئيس الراحل أنور السادات كان رجل دولة حقيقيا ويفعل ما يريد، مؤكدا أن ريتشرد نيكسون قال أن السادات يعد من أذكى الرؤساء المصريين.

وتابع المفكر السياسي، مصطفى الفقي، أن الصراع العربي الإسرائيلي استهلك من العسكرية والدبلوماسية المصرية جهدا كبيرا