ميران عبد الوارث: شخصيتي في "كامل العدد" كانت محل جدل|فيديو

أشارت الفنانة ميران عبد الوارث، أن شخصية ملك التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل «كامل العدد»، كانت محل جدل بين صناع العمل؛ لأنها شخصية في ظاهرها ودودة ولطيفة، ولكن في الحقيقة، هي شريرة.

وأوضحت ميران عبد الوارث في لقاء خاص عبر قناة صدى البلد، قائلة: «كان في تأثير نفسي على شخصية ملك وبتبقى منجرفة خلف مشاعرها، بعد فقدان والدها، وكانت بتعوض غيابه بالدكتور أحمد مختار، فهي طول الوقت بريئة جدًا».

وأضافت ميران عبد الوارث، قائلة: «أنا محكمتش على الشخصية عشان اقدر أمثلها بشكل كويس، وهي مختلفة عن شخصيتي الحقيقية، وأنا بالنسبالي معنديش المبدأ ده، لأني مش هعجب بواحد متجوز، ولكن ممكن يحصل اعجاب لكن مش لدرجة إني أعمل تصرفات ملك في المسلسل، ممكن يبقى في اهتمام شوية، وأنا صنفته كعدم نضج واندفاع عاطفي وليس مرضي».