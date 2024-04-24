بسبب مظاهرات الجامعات الأمريكية.. لابيد يطالب إدارة بايدن بالتدخل

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التحرك، في الوقت الذي تشهد فيه الجامعات الأمريكية مظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وقال لابيد في بيان على منصة “إكس”: “ما يحدث في الجامعات الأمريكية أمر لا يغتفر. إنه معاداة للسامية، إنه دعم لحماس".

وأضاف: "لا يمكن للإدارة أن تقف مكتوفة الأيدي، وعليها أن تتدخل".

وشهدت جامعات أمريكية، العديد من المظاهرات ضد الحرب في غزة، بينها جامعتا كولومبيا وييل، ويسعى المسؤولون إلى وقف هذا الانتشار السريع.

وقامت الشرطة مساء الاثنين، باعتقالات جماعية في جامعة نيويورك، في مسعى لوقف المظاهرات والاحتجاجات المنتشرة في الجامعة.

وقبل ذلك بساعات اعتقلت الشرطة العشرات في جامعة ييل أيضا بينما قامت جامعة كولومبيا بإلغاء عدد من المحاضرات.

وكذلك اتخذت عدة جامعات أخرى، في مختلف أنحاء البلاد، نفس الإجراء بإلغاء المحاضرات في مقراتها، بينها جامعتا بيركلي وإم آي تي.