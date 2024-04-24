عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«التابعي»: نسبة فوز الزمالك على دريمز 60%.. وشيكابالا وزيزو الأفضل للعب أساسيًا بغانا

الزمالك
الزمالك

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن الإعلام له دور كبير في توجيه الجماهير المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل محاولات إثارة الجمهور عبر السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن البعض يحاول المزايدة على وطنية الأندية المصرية الكبيرة، وهذا أمر لا يليق مطلقًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي قادر على حسم لقاء مازيمبي الكونغولي من الشوط الأول، وعودة المصابين للفريق دعم قوي وميزة جيدة لأي مدير فني".

وأضاف: "من الصعب حاليا جلوس مصطفى شوبير على دكة البدلاء في ظل عودة محمد الشناوي، الأفضل استمرار شوبير أساسيًا خلال المرحلة المقبلة، وحدة المنافسة بالتأكيد سترتفع في وجود الحارسين، وطالما أردت صناعة مركز قوي لابد من وجود منافسة وفعلها الأهلي سابقا في وجود الحضري ونادر السيد".

وأشار إلى أن الأهلي سيفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 ويصعد للمباراة النهائية، بعد ما مستوى المنافس في لقاء الذهاب، مؤكدا بأن الأحمر كان قادرًا على الفوز رغم الغيابات، ومع عودة المصابين ووجود الجمهور بقوة الأهلي سيحقق انتصارًا كبيرًا.

وواصل: "الأهلي لديه خبرات كبيرة في قارة إفريقيا ودائمًا لديه حظ كبير في البطولات القارية، الموسم الماضي كان قريبًا من المغادرة وفاز باللقب، وهناك عمل جيد أيضًا من المدير الفني واللاعبين، وشخصية الفريق حاضرة في المواجهات القوية على مدار دوري الأبطال خلال المواسم الماضية".

وأكمل: "الزمالك حال فوزه على دريمز الغاني وصعوده لنهائي الكونفيدرالية سيرفع الروح المعنوية للجميع داخل النادي، واللاعبين لم تستغل الفرصة في لقاء الذهاب".

وأتم: "الأجواء هناك ستكون صعبة في غانا، ومن الممكن وجود شيكابالا وزيزو بشكل أساسي في المباراة مع سيف الجزيري، ونسبة فوز الزمالك تصل لـ60%".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

تحذير عاجل.. أتربة ورمال تُهدد جودة الهواء اليوم وغدًا

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

منبع النيل الأبيض.. خبير: منسوب بحيرة فيكتوريا يقترب من رقم قياسي جديد

الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

بها مادة مسرطنة بالخطأ.. تحذير صادم من 3 أنواع توابل شهيرة

ترشيحاتنا

تحذير عاجل.. أتربة ورمال تُهدد جودة الهواء اليوم وغدًا

«التابعي»: نسبة فوز الزمالك على دريمز 60%.. وشيكابالا وزيزو الأفضل للعب أساسيًا بغانا

ناقد رياضي: الأهلى فرصه كبيرة أمام مازيمبي.. والزمالك سيواجه صعوبة فى لقاء دريمز

7 ملايين دولار «كاش»|شروط تعجيزية لمنع انتقال نجم الأهلي إلى التعاون السعودي

مباحثات أمريكية مع الناتو بشأن قمة واشنطن ودعم أوكرانيا

مذكرة تفاهم لنقل الركاب في خليج العقبة بين مصر والسعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة .. جوري بكر تلفت الأنظار بوزنها الزائد |شاهد

جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ إليك التفاصيل كاملة

بالتايجر.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل عبر إنستجرام برفقة زوجها |شاهد

يحارب البكتيريا والحساسية والسرطان.. بالأبحاث العلمية زيت مذهل يحميك من الأمراض

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ