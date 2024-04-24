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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز للحائض قراءة الرقية الشرعية على نفسها أو غيرها.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة الحائض أو النفساء، لا يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن، إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة.

وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن ؟ أن المرأة التي تحفظ القرآن وتخشى نسيانه بعدم قراءته طيلة فترة الحيض التي قد تصل إلى 15 يوما، أو النفاس التي قد تصل إلى 60 يوما، يجوز لها أن تنظر في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول وتمرر النظر تطبيق المصحف دون النطق وترديد اللسان.

هل يجوز للحائض قراءة الرقية الشرعية ؟
الرقية الشرعية هي: أدعية وآيات كثيرة من كتاب الله _عز وجل_، بمعنى العوذة وهي الوقاية، وهي من سنة النبي محمد -عليه السلام-، التي يجب الاقتداء بها واتباعها وأخذ كل ما هو مفيد منها،لإفادة النفس البشرية التي تتعرض للعديد من المشاكل والآفات على مر العصور، وتتميز بالثبات. 

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قال الشيخ احمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء أجازوا الذكر حال قيام المرأة أثناء فترة الحيض، ولكن يحرم عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك عبر موقع اليوتيوب، مضمونة(هل يجوز قراءة الرقية الشرعية على المرأة الحائض؟)، أنه إذا كانت المرأة حائض وأرادت ان تقرأ الرقية الشرعية فيجوز ولا حرج فى ذلك.

هل يجوز للحائض قراءة الرقية الشرعية الرقية الشرعية الحائض

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