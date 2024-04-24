عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالرغم من العقوبات.. شركة إيرباص الكندية تستورد التيتانيوم من روسيا

شركة إيرباص
شركة إيرباص

أفادت وكالة رويترز، أن كندا سمحت لشركة إيرباص باستخدام التيتانيوم الروسي على الرغم من العقوبات التي فرضتها أوتاوا على شركة VSMPO-Avisma.

وأشارت رويترز، إلى أن شركة VSMPO-Avisma الروسية المدعومة من الدولة كانت لسنوات أكبر مورد للتيتانيوم في الصناعة.

وقالت شركة إيرباص الكندية في بيان نقلته رويترز، إن الشركة على علم بفرض الحكومة الكندية عقوبات على VSMPO، وحصلت على الإذن اللازم لتأمين عمليات إيرباص امتثالاً للعقوبات المطبقة.

وبحسب رويترز، فإن هذه الخطوة تمنح شركة إيرباص مرونة في مصانعها الكندية حيث يتم الآن تجميع طائرة إيرباص A220 جزئيًا.

ولكن بحسب الخبراء وفقا لرويترز، فإن طراز الطائرة هذا لا يحتاج إلى عدد كبير من مكونات التيتانيوم، على عكس طائرتي إيرباص A350 وبوينغ 787.

وأشارت رويترز، أن العقوبات المفروضة على شركة VSMPO-Avisma الروسية يمكن أن تخلق مشاكل عند تصدير الطائرات المصنعة في الخارج باستخدام التيتانيوم الروسي إلى كندا، وقد تتطلب مثل هذه الحالات أيضًا الحصول على أذونات خاصة من السلطات المختصة. 

وسبق أن حذرت شركة إيرباص الكندية من أن القيود المفروضة على التيتانيوم الروسي يمكن أن توجه ضربة قاسية لصناعة الطائرات الغربية، في حين أن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الروسي سيكون ضئيلا.

وقال مصدر مطلع على سياسة كندا لرويترز: "لا ينبغي لعقوباتنا أن تسبب ضررا كبيرا لدرجة أننا في نهاية المطاف نلحق الضرر بأنفسنا بشكل كبير".

كندا: نبحث التصعيد بالشرق الأوسط في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم

شركة طيران "إير كندا" تلغي جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل

كندا التيتانيوم التيتانيوم الروسي شركة إيرباص أوتاوا الحكومة الكندية طائرة إيرباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل الأهرامات المثير للجدل .. ماذا شهدت منطقة أبو الهول ليلة أمس؟

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

الشعبوية .. مشكلة متنامية تواجه كندا قبل الانتخابات | تقرير

استطلاع: المحافظون يوسعون من تقدمهم على الليبراليين في كندا

كندا: نبحث التصعيد بالشرق الأوسط في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم

كندا تدين الهجمات الإجرامية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.. وتدعو لمحاسبة المتورطين

أوكرانيا: كندا وعدت بإرسال 450 طائرة مسيرة خلال الصيف

كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى أراضي فلسطين المحتلة والضفة الغربية

رئيسا وزراء كندا وفرنسا يدافعان عن الاتفاق التجاري بين كندا والاتحاد الأوروبي

وزير الزراعة: فتح أسواق كندا والمغرب أمام البطاطس والفراولة المصرية

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تنقذ الشهر العقاري بوسط القاهرة من الاحتراق

ضربة قوية للتجار.. كيف أثرت حملة مقاطعة الأسماك على الأسواق في بورسعيد والإسكندرية؟ تعرف إلى الأسعار الجديدة

بوريل: خطر التصعيد مازال قائما بين إيران وإسرائيل

وزير إسرائيلي يستهزئ بالرئيس الأمريكي وزعيم المعارضة يرد: حكومة مليئة بالغباء

دعاء الحر الشديد.. 5 كلمات تعتقك من نار جهنم وتدخلك الجنة

ثانى أيام المقاطعة.. انخفاض سعر بعض أنواع السمك بدمياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو هيقلب| الأرصاد تحذر من ضربات الشمس وهذا موعد استقرار الطقس

كوب من الليمون قبل النوم.. ماذا يفعل لجسمك؟

نصائح لإقامة حفل عيد ميلاد مفاجئ لصديقك

بسعر مفاجأة وإمكانيات خارقة.. لا تتردد في شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ