بالرغم من العقوبات.. شركة إيرباص الكندية تستورد التيتانيوم من روسيا

أفادت وكالة رويترز، أن كندا سمحت لشركة إيرباص باستخدام التيتانيوم الروسي على الرغم من العقوبات التي فرضتها أوتاوا على شركة VSMPO-Avisma.

وأشارت رويترز، إلى أن شركة VSMPO-Avisma الروسية المدعومة من الدولة كانت لسنوات أكبر مورد للتيتانيوم في الصناعة.

وقالت شركة إيرباص الكندية في بيان نقلته رويترز، إن الشركة على علم بفرض الحكومة الكندية عقوبات على VSMPO، وحصلت على الإذن اللازم لتأمين عمليات إيرباص امتثالاً للعقوبات المطبقة.

وبحسب رويترز، فإن هذه الخطوة تمنح شركة إيرباص مرونة في مصانعها الكندية حيث يتم الآن تجميع طائرة إيرباص A220 جزئيًا.

ولكن بحسب الخبراء وفقا لرويترز، فإن طراز الطائرة هذا لا يحتاج إلى عدد كبير من مكونات التيتانيوم، على عكس طائرتي إيرباص A350 وبوينغ 787.

وأشارت رويترز، أن العقوبات المفروضة على شركة VSMPO-Avisma الروسية يمكن أن تخلق مشاكل عند تصدير الطائرات المصنعة في الخارج باستخدام التيتانيوم الروسي إلى كندا، وقد تتطلب مثل هذه الحالات أيضًا الحصول على أذونات خاصة من السلطات المختصة.

وسبق أن حذرت شركة إيرباص الكندية من أن القيود المفروضة على التيتانيوم الروسي يمكن أن توجه ضربة قاسية لصناعة الطائرات الغربية، في حين أن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الروسي سيكون ضئيلا.

وقال مصدر مطلع على سياسة كندا لرويترز: "لا ينبغي لعقوباتنا أن تسبب ضررا كبيرا لدرجة أننا في نهاية المطاف نلحق الضرر بأنفسنا بشكل كبير".