قيادي بحماس: عرضنا إطلاق سراح 40 أسيرا وليس 20 كما تزعم إسرائيل

قال قيادي كبير في حماس اليوم الأربعاء إن الحركة عرضت إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، وليس 20 كما تزعم إسرائيل.

وأضاف القيادي في تصريحات مع صحيفة "العربي الجديد" القطرية، أن عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء أكبر بكثير مما يزعم، رغم أنه لا يمكن تحديد العدد الدقيق.



وفي وقت سابق، قال القيادي خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة: "لقد قيل لنا إذا أبديتم مرونة في مفاتيح التبادل، فإن الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأن يعطي مرونة إيجابية عالية في مطالبكم بما يفضي إلى الاتفاق".

وأضاف: هنا استجبنا لهذا الوعد ولهذا المطلب، فنزلنا من 500 أسير فلسطيني مقابل كل جندي أو مجندة إسرائيلية إلى 50 أسيراً".

وأوضح: لقد أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار، لكن المخطط الحالي لم يتضمن ذلك"، مشيراً إلى أنها ذكرت الوصول إلى انتهاء مفاوضات الهدوء المستدام، وقف إطلاق النار، ولم تتكلم عن خروج الاحتلال من قطاع غزة لا من الوسط ولا على الجوانب.



ونفى الحية ما تردد عن مطالبة الحركة بمغادرة قطر، مضيفا: "من مصلحة الجميع أن تبقى حماس في مكانها".