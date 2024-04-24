إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع وصدمة على ربيع وبيومي فؤاد

انطلق موسم عيد الفطر السينمائى بعرض 4 أفلام فى العيد حيث تنافس على العيدية كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون".

كما يستمر فى العرض فيلم الحريفة من موسم نصف العام.

الحريفة

ويكمل فيلم الحريفة مدة عرضه فى موسم عيد الفطر نظرا للنجاح الذى حققه العمل منذ عرضه فى موسم نصف العام وحتى الان حيث بلغت إيراداته 74.330.233 جنيه وذلك فى 16 أسبوع عرض وقد حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 2838 جنيه.

شقو

بينما حقق فيلم شقو إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 52.152.807 جنيه وذلك فى أسبوعين فقط من عرضه حيث حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 802.837 جنيه.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما ،بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 38.329.148 جنيه وذلك فى أسبوعين عرض أيضا وقد حقق إيرادات أمس 571.223 جنيه.

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد فى برنامج et بالعربى : بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.

عالماشى

كما حقق فيلم عالماشى إيرادات بلغت قيمتها 10.401.832 جنيها وذلك فى خلال أسبوعين عرض وحقق أمس إيرادات بلغت 133.786 جنيه.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

أسود ملون

بينما حقق فيلم أسود ملون إيرادات بلغت قيمتها 2.153.558 جنيه فى أسبوعين عرض أيضا وحقق أمس إيرادات بلغت قيمتها 24.693 جنيه.

ويشارك في بطولة فيلم أسود ملون، الفنانة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.