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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انحسار صراعات المنطقة.. تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد تراجع المخاوف من اندلاع صراع عسكري في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجمات الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية لشهر مارس هذا الأسبوع.

وتعتبر بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية، هي مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتأكد من مسار السياسة النقدية، والتي تأتي وسط انتظار بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2320.19 دولار للأونصة "الأوقية"، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل الجاري، كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2333.80 دولار للأونصة.

وجاءت أسعار المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.24 دولار للأونصة، كما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1018.50 دولار، في حين زاد البلاتين 0.3% إلى 910.15 دولار.

جاء ذلك وفق ما نقلته “العربية”.

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