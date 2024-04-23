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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير.. ضربة قاصمة لأسعار الذهب بالأسواق العالمية |تعرف على ثمن الأوقية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين بعد تراجع التوترات والخوف من اندلاع صراع كبير في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة، وهو الأمر الذي عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمناً.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 2304.99 دولار للأونصة "الأوقية"، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولار للأونصة.

وانخفض الذهب أكثر من 2% في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر انخفاض خلال اليوم في أكثر من عام، بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للرد في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.

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