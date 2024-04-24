الإسكندرية للفيلم القصير يعلن أسماء أعضاء لجانه التحكيمية للمسابقة العربية والطلبة والنقاد

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أعضاء لجان تحكيم عدد من المسابقات في الدورة العاشرة من عمر المهرجان الذي ستنطلق فعاليات حفل افتتاحه مساء غدا الخميس ٢٥ ابريل.

وتضم مسابقة الأفلام العربية والطلبة في لجنة تحكيمها كل من:

الدكتورة نائلة عمارة

عميد كلية الإعلام جامعة فاروس حالياً و عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف الأسبق ، وكيل كلية الآداب جامعة حلوان لشئون البيئة و خدمة المجتمع الاسبق ، رئيس قسم الاعلام ادأب حلوان السابق ، خريجة كلية الاعلام جامعة القاهرة وحصلت على الماجستير و الدكتوراة في تخصص الراديو التليفزيون من نفس الكلية ، مقدمة برنامج ماذا و لماذا على الراديو ٩٠٩٠ منذ عام ٢٠١٣ وًحتى الان، وسبق لها القيام بتجربتين في مجال التقديم التليفزيوني من خلال برنامج "حزب الكنبة" على قناة القاهرة والناس و "مصر الجديدة " على قناة الحياة .

أحمد مجدي

وهو ممثل ومخرج ومنتج مصري و سفير النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي لمبادرة المياه في مصر.

ولد مجدي في القاهرة عام 1986 وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس. ثم انضم إلى فرقة تامي المسرحية وعمل ممثلاً ومساعد مخرج لمدة ثلاث سنوات قبل أن يبدأ حياته المهنية كمخرج. أخرج العديد من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة التي حازت على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

وعرض فيلمه الطويل الأول الذي أخرجه وانتجه وقام ببطولته "لا أحد هناك" عام 2019 لأول مرة عالميًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين. كما عُرض لأول مرة دوليًا في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حيث نال استحسان النقاد.

حميد بن سعيد بن راشد العامري

سيناريست ومخرج أفلام روائية وتسجيلية قصيرة و حاصل علي الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال – جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية و خريج المدرسة العربية للسينما والتليفزيون بجمهورية مصر العربية عام ٢٠٢٢ وعمل رئيسا لمجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما – سابقا بين عامي (2023 – 2024).

كما يترأس مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته الحاديةعشر لهذا العام ومؤسس مهرجانات المحافظات السينمائية بسلطنة عمان.

واخرج العامري العديد من الافلام القصيرة منها فيلم "مدن تئن وذكريات تغرق" 2007، وفيلم "سماء متحركة " 2008 وفيلم "الخروج الى الداخل" 2010 ، وفيلم "فرحة وطن" 2009، والفيلم الروائي القصير" زهور ذابلة" 2014، وفيلم " الحقم الحمام في مسقط" 2015 وفيلم (ذاكرة كالحجر) 2016م، فيلم (الذهب الأبيض) 2020 ؛ وكان اخر أعماله فيلم "الدروج" الذي حصل علي جائزة السيناريو من مهرجان المكنين للأفلام الشعرية 2024.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتضم لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين كل من:

د. ناجي وديد فوزي

المخرج والمصور السينمائي وأستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون حيث تجاوزت أبحاثه في السينما، وخصوصا نقد الصورة السينمائية المائتي وستين بحثا ، كما صدر له تسعة وعشرون كتابا عن السينما، ومنها: نشرات السينما، سينما الشيطان، الطفولة في السينما المصرية، سينما الشعب، فكر السينما، مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي في اللغة العربية، مدخل إلى دراسات السينما التسجيلية، تاريخ الثقافة السينمائية في الإسكندرية الذي صدر بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .

الناقدة ناهد صلاح

الكاتبة والناقدة السينمائية وعضو نقابة الصحفيين المصريين و عضو نقابة المهن السينمائية المصرية (شعبة السيناريو) و عضو جمعية النقاد المصريين و عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما و عضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات سينمائية.

بدأت مشوارها الصحفي في التسعينيات بمجلة روز اليوسف، ثم تنقلت بين صحف مصرية وعربية. و عملت في مجال الإعداد التليفزيوني في قنوات مصرية وعربية كما عملت كباحثة ومساعدة مخرج في عدد من الأفلام الوثائقية، ولها العديد من الأبحاث والدراسات والكتب المنشورة، وتكتب حاليا مقالا ثابتا في موقع اليوم السابع وجريدة القاهرة .

الصحفي والناقد وائل سعيد

كاتب وناقد مصري وصحفي حر من مواليد 1978 عضو جمعية نقاد السينما المصريين وعضو اتحاد كتاب مصر و عمل مدير تحرير لعدد من المجلات الأدبية والفنية ومنها مجلة "عالم الكتاب" والهيئة العامة للكتاب و مجلة "الكرمة"-الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما شارك في تحرير عدد من النشرات اليومية لمهرجانات سينمائية ومسرحية ومنها "مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية - عضو المركز الاعلامي"، "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي-مدير التحرير". شارك في عدد من المهرجانات السينمائية والمسرحية المصرية والدولية ومنها: "مهرجان المسرح العربي- الشارقة"، "مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصير- عضو لجنة مشاهدة".



يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.