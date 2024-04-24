بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

نشرت الفنانة بدرية طلبة ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من غرفة تجهيزات قبل زفاف ابنتها .





وتالقت بدرية ، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية روب ستان قصير فوق الركبة باللون البنفسجى.

وظهرت ابنة بدرية بفستان ابيضّ منفوش ذات الكرانيش .





كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.





وتتميز بدرية بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد بدرية ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.













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