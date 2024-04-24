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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رسميا.. رامي جمال يطرح ألبومه الجديد خليني أشوفك

رامي جمال
رامي جمال

طرح المطرب رامي جمال ألبومه الجديد خليني أشوفك بشكل رسمي علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كان رامي جمال أعلن عن تفاصيل ألبومه الجديد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام: أنا عندي ثقة في ربنا وفيكم إن الحاجة الحلوة هتاخد حقها وعندي ثقة إن السنين الجاية كلها نجاح وخير وهوصل للي حلمت بيه".

وتابع: "إن شاء الله نازل 13 اغنیة مرة واحدة عشان يبقي الألبوم 15 أغنية بالأغنيتين اللي نزلوا كنتوا سبب النجاح بعد ربنا وان شاء الله المجهود يعجبكم انهارده مفيش نوم - الألبوم بكره الساعة 5 علي قناتي علي يوتيوب وفيه كل الأشكال الموسيقية اللي عاوز يحب يحب واللي عاوز يزعل هيزعل وفي أغنيه حب أنا عملتها مخصوص عشان تتغني أول مرة في فرح حمزة ناصر صديقي الغالي وكل أفراحكم بعد كده) البوسترات من تصوير العبقري شريف مختار وكلّ الفيديوهات من تصمیم احمد بدر والسوشيال ميديا رضوي علي وإدارة الأعمال مؤمن محمود.

يذكر أن رامي جمال وكورال هارموني عربي قد أحيوا حفلا غنائيا فوق سفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.

وقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه، منها أغنية "جيت متأخر"، أغنية "أوعديني"، أغنية "بيهم كلهم"، أغنية "قمر ومنور"، أغنية "بعده فارق"، و"لحظة بعادك" وغيرها من الأغاني، في الحفل الذي تنظمه شركة ميديا ميوزيك بلال التحيوي، والألعاب النارية أحمد جمال.

وأعطى رامي جمال فرصة الغناء للعديد من الشباب من حضور الحفل الذين يتمتعون بصوت غنائي مميز، دعما منه للمواهب الشابة كما فعل مع المطرب النقاش قبل ذلك.

وشهد الحفل حضور كل من الفنانة سارة نخلة، والفنانة إيناس النجار، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وعدد من نجوم الفن، بالإضافة إلى شخصيات عامة بارزة في المجتمع ورجال الأعمال.

رامي جمال المطرب رامي جمال خليني أشوفك

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