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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يهنئ السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

صدى البلد

تقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس الإدارة وكافة العاملين بالهيئة، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.

ودعا الله- سبحانه وتعالى- أن يرحم شهدائنا الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين جادوا بأرواحهم عن طيب خاطر، وروت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة فداء ً للوطن، وأن ينعم على مصرنا العزيزة بدوام الازدهار والرخاء والاستقرار.

وصرح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأن الهيئة قامت باعتماد 21 منشأة طبية بجنوب سيناء من بينها مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومستشفى راس سدر، ومركز الطور المصغر الطبي الميداني، التابعين لهيئة الرعاية الصحية،  ومن القطاع الخاص كل من مستشفى جنوب سيناء، وعيادة سكين كونسبت ايجيبت لطب الأسنان الرقمي، و3 معامل للتحاليل الطبية الخاصة هي البرج والمختبر وترست، إلى جانب 13 وحدة طب أسرة، فضلا عن تسجيل 1385 عضو مهن طبية بالمحافظة.

ولفت طه إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية لسكان سيناء، وخطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة، من حيث توسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الوقاية والتوعية وكذلك توفير الخدمات الطبية الطارئة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على أرض سيناء.

وأضاف الدكتور أحمد طه، انه بعد الاستفادة من تحديات المرحلة الأولى، تستعد الهيئة لتطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بخطة للتوسع في تأهيل المنشآت الصحية بخمس محافظات، سيكون من بينها محافظة شمال سيناء .

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