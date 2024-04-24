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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن عن مفاجأة لجماهير النادي الأهلي بشأن «الشناوي»

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عن عدة مفاجآت سارة لجماهير النادي الأهلي قبل مباراة الفريق ومازيمبي الكونغولي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. بخصوص موقف اللاعبين المصابين.
 

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي، إن محمد الشناوي حارس المرمى شارك بشكل طبيعى في تدريبات الأهلي يوم الثلاثاء، ومن الوارد بقوة انضمامه لمعسكر الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي ودخوله قائمة المباراة، خاصة في ظل إصابة حمزة علاء، وعدم قيد محمود الزنفلي في القائمة الإفريقية.

 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

احمد شوبير الأهلي ومازيمبي الكونغولي العاصمة الكونغولية كينشاسا النادي الأهلي حارس المرمي محمد الشناوي حارس

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