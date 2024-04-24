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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: إنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية قريبا

مؤتمر حول الصحة النفسية
مؤتمر حول الصحة النفسية بمكتبة الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للملف الصحي بالإسكندرية، وأنه على أتم الاستعداد لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ 59 للحساسية والمناعة الذي تنظمه جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة بالتعاون مع الجهات المعنية والذي يمتد لمدة 3 أيام.

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محافظ الإسكندرية:مستعدون لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية

وخلال كلمته توجه محافظ الإسكندرية بالشكر والتقدير إلى أعضاء جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة على إقامة هذا المؤتمر الدولي المتميز، والذي يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية بين الأطباء لتقديم كل ما هو جديد في العلاج والتشخيص.

وأكد الشريف، أن إقامة ورعاية مثل هذه المؤتمرات هو خير دليل على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع.

وخلال المؤتمر، توجه الدكتور سمير خضر رئيس جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة بتقديم الشكر لمحافظ الإسكندرية لدعمه الدائم والمستمر لجمعية الإسكندرية للحساسية، وتخصيص مكان مميز في وحدة طب الأسرة بسان ستيفانو وافتتاح أول مركز متخصص يخدم الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان.

جاء ذلك بحضور الدكتور غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور سمير خضر رئيس جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة، والدكتور محمود الزلباني نائب رئيس الجمعية والدكتور ثروت غنيم عضو الجمعية، والدكتور مجدي أبو ريان عضو الجمعية.

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