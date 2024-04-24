محافظ الإسكندرية:مستعدون لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية

أبدى محافظ الإسكندرية محمد الشريف ،استعداده لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالإسكندرية.



جاء ذلك خلال حضور محافظ الإسكندرية اليوم/الأربعاء/ انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي ال 59 للحساسية والمناعة الذي تنظمه جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة بالتعاون مع الجهات المعنية والذي يمتد لمدة ثلاثة أيام.



وتوجه محافظ الإسكندرية - خلال كلمته - بالشكر والتقدير إلى أعضاء جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة على إقامة هذا المؤتمر الدولي المتميز، والذي يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات العلمية بين الأطباء لتقديم كل ما هو جديد في العلاج والتشخيص ، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لدعم الملف الصحي بالإسكندرية.



وأشار إلي أن إقامة ورعاية مثل هذه المؤتمرات هو خير دليل على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع.



ومن جانبه ..وجه الدكتور سمير خضر رئيس جمعية الإسكندرية للحساسية والمناعة ، الشكر للمحافظ لدعمه الدائم والمستمر لجمعية الإسكندرية للحساسية، وتخصيص مكان مميز في وحدة طب الأسرة بسان ستيفانو وافتتاح أول مركز متخصص يخدم الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان.

