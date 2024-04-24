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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية مكبرة شرقي الإسكندرية على المخابز البلدية والسياحية

حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية و السياحية ومحلات السجائر ومصانع الحلويات والأسواق، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على المخابز البلدية والسياحية  والأسواق.

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة ونبيل عسكر مفتش الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك حملة تموينية على المخابز والأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن، وتحرير محضرين انتاج خبز بلدى مدعم غير مطابق للمواصفات، وتحرير ٤ محاضر عدم إعطاء بون البيع للمواطنين، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم وجود لوحة بيانات لمخابز بلدية، وتحرير عدد ٥ محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

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كما تم ضبط مخبز شامي حر يقوم ببيع وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٠ جم في الرغيف الواحد مخالفا قرار وزير التموين ١٥ لسنة ٢٠٢٤ وكذا قانون حماية المستهلك ٢٨١ لسنه ١٩٩٤.

وتم تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار المخبوزات والعيش السياحي، وضبط مصنع حلويات شهير بحيازته مواد خام بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على عدد ٢٥ جوال دقيق سياحي فاخر زنة الجوال الواحد ٥٠كجم بإجمالي طن ونصف، وعدد ٨ جوال سكر سائب زنة الجوال الواحد ٥٠ كجم مايقارب نصف طن سكر.

كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومصادرة ٩٦ علبة سجائر، وتحرير محضر بيع  سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر امتناع عن بيع السجائر وتم ضبط عدد ٥٠ علبة سجائر.

كما تم تحرير محضر حيازه وعرض وبيع مكرونة تموينية محظور تداولها خارج المنظومة التموينية وتم التحفظ على ١٤٠ كيس مكرونة زنة الكيس الواحد ٤٠٠ جم، وتحرير عدد ٥ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية سارية.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

الاسكندرية التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المخابز البلدية اللواء محمد الشريف حملة تموينية ضبط مخبز ضبط مصنع حلويات

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