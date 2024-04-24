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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

10 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع مسابك في الجيزة

حريق مصنع الجيزة
حريق مصنع الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع في طناش على طريق الوراق المناشي دون وقوع إصابات.

السيطرة على حريق مصنع في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باشتعال النيران في مصنع للمسبوكات في طناش، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لمكان الواقعة.

ودفعت الأجهزة الأمنية في الجيزة بـ 10 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الحادث وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق مباحث الجيزة اندلاع حريق داخل المصنع بأحد أفران صهر الحديد، دون وقوع إصابات في الحادث.

الجيزة حريق حريق مصنع مديرية امن الجيزة مباحث الجيزة

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