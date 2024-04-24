بعد اعتماد بايدن للقانون.. البنتاجون يرسل أسلحة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا

وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، مما دفع البنتاجون إلى تسريع نقل أسلحة بقيمة مليار دولار إلى اوكرانيا من المخزونات الأمريكية، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القوات الأوكرانية، التي واجهت ضغوطًا متزايدة من الهجمات الروسية بعد وقف المساعدات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام.

وشدد الرئيس بايدن على خطورة الوضع، مشيراً إلى أن شحنات الأسلحة يجب أن تبدأ فوراً لدعم قوات الخطوط الأمامية الأوكرانية.

وتمثل حزمة المساعدات، التي تشمل ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف، تحولا محوريا في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، خاصة في ضوء معارضة الجمهوريين الانعزاليين المتحالفين مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى الرغم من أشهر من التأخير بسبب الانقسامات السياسية الداخلية، أشاد بايدن بإقرار مشروع القانون باعتباره شهادة على التزام أمريكا تجاه حلفائها وموقفها ضد الاستبداد.

وشدد على أهمية دور الولايات المتحدة باعتبارها "دولة لا غنى عنها" ومدافعا بارزا عن الديمقراطية والأمن العالمي.

وتشمل حزمة مساعدات البنتاجون مجموعة من الأسلحة والمعدات، بما في ذلك صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي، وقذائف مدفعية، ومركبات مدرعة، وأسلحة مضادة للدبابات. وتهدف هذه الزيادة في الذخائر إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وحماية مدنها، ومواجهة العدوان الروسي المستمر.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، مشددًا على أهمية قطع نفوذ بوتين وتقليل التهديدات التي تتعرض لها الحرية. وتمثل حزمة المساعدات، التي تمت مناقشتها خلال مكالمة هاتفية أخيرة بين بايدن وزيلينسكي، شراكة حاسمة في مواجهة العدوان الروسي.

جدير بالذكر أن مشروع قانون المساعدات يخصص أيضًا أموالًا لإسرائيل وتايوان ويتضمن أحكامًا تستهدف شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok. وتعهدت TikTok بتحدي التشريع، واصفة إياه بأنه غير دستوري وربما مدمر لعملياتها في الولايات المتحدة.

وأثارت التوترات المتصاعدة في أوكرانيا تحذيرات شديدة من بايدن وإدارته بشأن التداعيات الأوسع للفشل في دعم البلاد. وحذر بايدن من أن انتصار روسيا في أوكرانيا يمكن أن يشجع على المزيد من العدوان، مما قد يؤدي إلى هجمات مباشرة على حلفاء الناتو.

ومع تطور الوضع، يسلط تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا الضوء على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والدور الحاسم الذي تلعبه المساعدات الأميركية في حماية الاستقرار والديمقراطية في المنطقة. وتعكس حزمة المساعدات جهوداً متضافرة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا ومواجهة العدوان الروسي، مما يشير إلى التزام أميركا تجاه حلفائها في مواجهة التهديدات المتزايدة.