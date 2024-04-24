رغم وجوده بالمستشفى.. قرار عاجل من خادم الحرمين

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

جاء ذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن ، اليوم الأربعاء، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل إلى المستشفي لإجراء فحوصات طبية.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ جدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات".

