محافظ بني سويف يطلق مرحلة جديدة من مبادرة "تكافؤ"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إطلاق مرحلة جديدة من مراحل عمل مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين في استمرار تفوقهم بمنح 70 طالباً من طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية مِنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية كاملة ، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي إطلاق

وتعد المرحلة الجديدة لمبادرة "تكافؤ" استكمالا للنجاحات المتتالية لدعم ملف التعليم بشكل عام والطلاب المتفوقين بشكل خاص، إيمانا بأهمية وحيوية التعليم، وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية من خلال تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين والنابغين للحفاظ على تفوقهم.

في كلمته، رحب المحافظ بالضيوف، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الهامة التي تستهدف توفير الرعاية والدعم لأبناء وخريجي الجامعة التكنولوجية، لاسيما وأن بني سويف كانت محظوظة باختيارها لإنشاء تلك الجامعة النوعية على أرضها، والتي تتكامل مع ما تشهدها المحافظة من طفرة في تنوع المقومات الزراعية والصناعية والتجارية ، وفي ظل وجود العديد من المناطق الصناعية التي تتطلب أيدي عاملة مدربة ومؤهلة تدريبا نوعيا.

وتقدم محافظ بني سويف، بالتهنئة للطلاب الحاصلين على المنحة، نظرا لتفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي مما أهلهم للحصول على تلك المنحة، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، والتي تكتسب أهمية خاصة، حيث يستفيد منها الطلاب المتميزون والمتفوقون ومساعدتهم ،من خلال توفير الدعم المالي لاستكمال دراستهم ومسيرتهم الأكاديمية.

وثمن الدور الإيجابي والبناء للتحالف الوطني للعمل الأهلي الذي تعمل تحت مظلته مؤسسات المجتمع المدني ، التي تعد شريكاً أساسياً في جهود تحقيق التنمية والمشاركة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عنه انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية.

thumbnail (4)