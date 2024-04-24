البندارى يشهد انطلاق فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمدن المحافظة

شهد اللواء محمد البندارى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، انطلاق فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والتي تتضمن زراعة ١١ الف شجرة بمدن الغردقة ،سفاجا،القصير،الشلاتين بالاضافة الي زراعة العديد من الأشجار المثمرة.

ومن جانبه أكد السكرتير العام أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يتابع فعاليات المبادرة بمختلف مدن المحافظة ، مشيراً إلي أهمية الحفاظ علي الأشجار بعد زراعتها ومتابعتها بصفة مستمرة ، مضيفاً أن الدولة وضعت أجندة وطنية للتنمية المستدامة ، في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجهها مختلف الدول ، يمثل فيها البعد البيئي محوراً أساسيا يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين ، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة تستهدف زيادة المساحات الخضراء علي مستوي الجمهورية .

وفي ذات السياق أوضح اللواء ايهاب شنن مدير الإدارة العامة لشئون البيئة أن هذه المبادرة تبرهن على حرص الدولة المصرية على تطبيق نظم الاستدامة البيئية (الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية) ، مؤكداً على فاعلية مشاركة الطلاب بالمدارس فى هذه الحملات وتوعيتهم بأهمية زراعة هذه الأشجار لما لها من أهمية كبيرة على تحسين نوعية الهواء والتخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية .

رافق السكرتير العام اللواء ايهاب شنن مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة ، وبعض القيادات الادارية بادارة شئون البيئة .