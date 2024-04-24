رئيس مدينة الغردقة يجتمع مع المواطنين ويؤكد التزامه بتلبية مطالبهم

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، لقاءً مع المواطنين ظهر اليوم، بحضور مديري الإدارات المختصة، في إطار التواصل المستمر مع المواطنين وحرصًا على تلبية احتياجاتهم ومعالجة مشكلاتهم.

وأكد رئيس المدينة خلال اللقاء على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين واستماعه لمختلف مطالبهم وشكاويهم، وأكد على استعداد السلطات المحلية لتلبية هذه الطلبات بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة.

وناقش رئيس المدينة خلال اللقاء عددًا من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، من بينها طلبات لإضافة خدمات جديدة وبلاغات عن مخالفات بناء وغيرها من القضايا الحيوية.

وتم التأكيد على ضرورة إجراء العمليات التصحيحية وفقًا للقوانين واللوائح المحلية، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة مريحة وآمنة لهم.

ومن المقرر عقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين كل أربعاء، مع تقديم الطلبات مسبقًا لإدارة خدمة المواطنين، وذلك لضمان التنظيم والتفاعل الفعّال مع مختلف مطالب السكان ومشكلاتهم.