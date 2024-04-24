ذكرى تحرير سيناء.. عضو بالشيوخ: الرئيس أعطى اهتماما غير مسبوق بأرض الفيروز

أكد النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، أن سيناء تمثل بقعة مقدسة لمصر والمصريين وقد أولى الرئيس السيسي اهتماما غير مسبوق بأرض الفيروز حتى انتصرت الدولة في معركة تطهيرها من براثن الإرهاب اللعين، ثم انطلاق معركة التنمية وتدشين مشروعات تنموية عملاقة داخل أرض سيناء الغالية.

وتقدم النائب إيهاب أبوكليلة بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والقوات المسلحة المصرية؛ قيادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن، حيث سيظل هذا اليوم خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة إرادة أدركتها أجيال وهبت نفسها للدفاع عن ترابها.

وقال النائب إيهاب أبوكليلة إن ذكرى تحرير سيناء هي ذكرى غالية علينا جميعًا وعلامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وتذكرنا بنصر أكتوبر العظيم الذي فتح الطريق أمام استرداد كامل التراب الوطني في ملحمة وطنية ستظل رمزا للفخر والاعتزاز والكبرياء الوطني".

ووجه أبوكليلة التحية والتقدير للشعب العظيم الذي اصطف خلف جيشه الباسل لتطهير ثرى الوطن من دنس الاحتلال والعدوان والإرهاب، التحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم أرض سيناء الطاهرة.