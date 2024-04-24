عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعمال تطوير في منطقة فاطمة الزهراء بمدينة الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شهد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، تنفيذ أعمال التطوير في منطقة فاطمة الزهراء، وفقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة متابعة المشروعات الجارية في مدن المحافظة.

ووجه “حماية”، اليوم، قسم المشروعات بالمتابعة الفورية لأعمال التطوير الجارية، والتي تشمل تركيب البرادورة والانترلوك، بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين في هذه المنطقة.

وأكد رئيس المدينة على أهمية الاهتمام المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ المشروعات التطويرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للمدينة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين المظهر الحضاري للغردقة، كونها واحدة من أبرز المدن السياحية العالمية.

 

وتأتي هذه الجهود ضمن سعي السلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع احتياجات وتطلعات السكان وضيوف المدينة، وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم المدن السياحية في العالم.

 

 

البحر الأحمر السياحية العالمية المشروعات التطويرية المشروعات الجارية تحقيق التنمية المستدامة تطوير البنية التحتية رئيس الوحدة المحلي رئيس الوحدة المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعا

موضوعات متعلقة

قوافل ابن البلد الخيرية تجري 25 عملية جراحية لأمراض النساء في البحر الأحمر

تموين البحر الأحمر تشن حملات على المخابز وتضبط عددًا من المخالفات

تكثيف الحملات التموينية لمتابعة أسعار الخبز في رأس غارب

تداول 113 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محمية الجزر الشمالية في البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمي للأرض

محافظ البحر الأحمر يستقبل السفيرة الأميركية لبحث فرص الاستثمار السياحي والتنموي

الفنون والإبداع ينظم ورشة تدريبية لذوي القدرات والهمم بمركز شباب الغردقة

جولة ميدانية لرئيس مدينة القصير لمتابعة الخدمات العامة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

3 عمليات حوثية ناجحة ضد إسرائيل وأمريكا في خليج عدن والمحيط الهندي

أحمد موسى يرد على نتنياهو| ويكشف حقيقة عرقلة مصر دخول المساعدات لغزة

سرقة سور الطريق الدائري بالجيزة.. ما القصة؟

المتحدث باسم نتنياهو: حماس تتخذ المدنيين دروعًا بشرية.. وسندخل رفح قريبًا

السفارة الروسية في القاهرة تعلق على الدعم العسكري الأمريكي الجديد لأوكرانيا

الاحتلال يعطل دخول المساعدات.. أحمد موسى: مصر مقفلتش معبر رفح ثانية |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاومي الصينية تحقق أكبر عدد مبيعات من سيارتها الكهربائية

تغلق 11 مساءً| المواعيد الجديدة لـ المحال.. متى يبدأ التوقيت الصيفي؟

بمشاركة 11 دولة| الرئيس يفتتح البطولة العربية العسكرية للفروسية

أول صورة لفستان ابنة بدرية طلبة قبل حفل الزفاف تثير الجدل بالفيسبوك

فيديو

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ