أعمال تطوير في منطقة فاطمة الزهراء بمدينة الغردقة

شهد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، تنفيذ أعمال التطوير في منطقة فاطمة الزهراء، وفقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة متابعة المشروعات الجارية في مدن المحافظة.

ووجه “حماية”، اليوم، قسم المشروعات بالمتابعة الفورية لأعمال التطوير الجارية، والتي تشمل تركيب البرادورة والانترلوك، بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين في هذه المنطقة.

وأكد رئيس المدينة على أهمية الاهتمام المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ المشروعات التطويرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للمدينة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين المظهر الحضاري للغردقة، كونها واحدة من أبرز المدن السياحية العالمية.

وتأتي هذه الجهود ضمن سعي السلطات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع احتياجات وتطلعات السكان وضيوف المدينة، وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم المدن السياحية في العالم.