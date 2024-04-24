الصين تتصدر.. توقعات بارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024

أكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن عام 2024 سيشهد رقمًا قياسيًا في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تتصدر الصين السوق.

وتوقعت الوكالة أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى 17 مليونا هذا العام، مقارنة بـ 14 مليونا في 2023، ومن المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية أكثر من خُمسي المبيعات العالمية.

وأشار مدير الوكالة إلى أن ثورة السيارات الكهربائية تستعد لمرحلة جديدة من النمو، مع توسع سلسلة توريد البطاريات لتلبية الطلب المتزايد.

وبالنسبة للمناطق، يتوقع تباينًا في معدلات النمو، حيث يتباطأ النمو في أوروبا بسبب التوقعات الضعيفة لمبيعات السيارات والتقليل التدريجي من الدعم، بينما تزداد قوة النمو في الصين وتستمر بنسبة 25% في أوروبا و11% في الولايات المتحدة.

لماذا لا يلجأ الناس لشراء السيارات الكهربائية ؟

وتحذر الوكالة من ضرورة توسيع شبكات الشحن بمقدار ستة أضعاف بحلول عام 2035 لتلبية الطلب المتزايد.

وتثير انخفاض الأرباح وعدم استقرار أسعار المواد الخام للبطاريات، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وإنهاء برامج الدعم، مخاوف بشأن نمو القطاع.

ويسهم ازدياد سوق السيارات المستعملة في تقليل الوصول إلى التكنولوجيا الكهربائية.

ووفقًا لتقديرات الوكالة، من المتوقع أن تكون واحدة من كل ثلاث سيارات في الصين كهربائية بحلول عام 2030، وواحدة من كل خمس في أوروبا والولايات المتحدة.