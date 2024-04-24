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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في مبادرة غرس الأشجار المثمرة

صدى البلد

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر بقيادة الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في غرس عدد من الأشجار المثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة في مدينة طيبة الجديدة بحضور المهندس محمد قبطان، رئيس مؤسسة هنجملها للتنمية المستدامة، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة طيبة، وعدد من طلاب الجامعة، تعظيماً لاستراتيجية مصر 2050 للمناخ، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

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وقال الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، إن مشاركة الجامعة تأتي تفعيلا البرتوكول تعاون مع مؤسسة هنجملها وكذلك برتوكول تعاون مع جهاز مدينة طيبة، وإيمانا من الجامعة  بمسؤوليتها المجتمعية والبيئية، للمشاركة في الجهود الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، وتنفيذا لتوصيات الأسبوع البيئي والذي كان من أهم مخرجاته المشاركة في زراعة الأشجار المثمرة.

من ناحيته، أكد المهندس محمد قبطان، رئيس مؤسسة هنجملها، أن زراعة الأشجار المثمرة تعد من أهمّ الممارسات التي يمكننا القيام بها للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تكمن أهمية زراعة الأشجار المثمرة في العديد من الجوانب، منها الفوائد البيئية، تحسين جودة الهواء من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، مما يُقلّل من ظاهرة الاحتباس الحراري والتلوث الهوائي، مكافحة التصحر: تُساعد الأشجار المثمرة في مكافحة التصحر من خلال تثبيت التربة ومنع انجرافها.

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