شاومي الصينية تحقق أكبر عدد مبيعات من سيارتها الكهربائية

كشفت شركة الهواتف الذكية الصينية شاومي عن أن مبيعات سيارتها الكهربائية الجديدة تفوق التوقعات، مما يضعها في موقع قريب من التفوق على منافستها تسلا على الرغم من التحديات التي تواجهها من طراز موديل 3 في السعر.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة شاومي «لي جون» أن الشركة استلمت أكثر من 70 ألف طلب لسيارتها السيدان الكهربائية SU7 اعتبارًا من 20 أبريل، وهو ما يقترب من هدف الشركة الأصلي لتسليم هذا العدد خلال هذا العام.

وأعرب عن أمله في تسليم 100 ألف سيارة كهربائية جديدة هذا العام.

تم إطلاق جهاز SU7 من قبل شركة شاومي في نهاية مارس بسعر أقل بحوالي 4000 دولار من طراز تسلا Model 3، وقد بدأت عمليات التسليم بالفعل.

بث مباشر لتحديثات سيارات شاومي في معرض بكين

ومن المقرر أن تبث شركة الهواتف الذكية الصينية عرضًا مباشرًا لتحديثات السيارة في تمام الساعة 9:20 صباحًا يوم الخميس، خلال افتتاح معرض بكين للسيارات.

وفي تقرير نشره محللون من Citi، قيل إن "التعادل سيتحقق إذا وصلت المبيعات السنوية إلى ما بين 300 ألف و400 ألف سيارة".

وقد رفعوا توقعات هامش الربح الإجمالي لقطاع السيارات إلى 6% هذا العام، بالمقارنة مع الخسائر المتوقعة بنسبة 10% سابقًا.

وأعلن محللو Citi عن رفع توقعاتهم لربحية السهم بنسبة 25% هذا العام، متوقعين أن تشحن شاومي 100000 سيارة هذا العام، و200000 في العام المقبل، و280000 في عام 2026.

في سياق متصل، باعت تسلا أكثر من 600 ألف سيارة في الصين العام الماضي، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية، بينما باعت شركة Li Auto، التي تبيع بشكل رئيسي السيارات الهجينة، 376000 سيارة العام الماضي، وأظهرت البيانات أن شركة Nio باعت قرابة 160 ألف سيارة العام الماضي.