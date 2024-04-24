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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 عمليات حوثية ناجحة ضد إسرائيل وأمريكا في خليج عدن والمحيط الهندي

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكرية استهدفتْ سفينة ( MAERSK YORKTOWN ) الأمريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. 

وقالت الحوثي في بيان لها "فيما نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفتْ إحداهما مدمرة حربية أمريكية في خليج عدن، بعدد من الطائرات المسيرة  واستهدفت العملية الأخرى سفينة (MSC VERACRUZ ) الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وقدْ حققت العمليتان أهدافهما بنجاح.

وأضاف البيان : نؤكد استمرارنا في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأردف البيان : ماضون في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم.

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