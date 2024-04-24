ريهام عبد الغفور تنهار أثناء تكريم اسم والدها بالمركز القومي للمسرح

انهارت الفنانة ريهام عبد الغفور، لحظة تسليم تكريم والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور من المسرح القومي، حيث تقام الاحتفالية حاليًا على المسرح القومي.

وقالت ريهام عبد الغفور، وهي منهارة أثناء لحظة تكريم اسم والدها: بشكر كل الناس اللى جم وعايزة أحكيلكم حكاية والدي لما جه يتكرم السنة اللى فاتت أعتقد أو قبل سنة، أنا عرفت من السوشيال ميديا تانى يوم وهو مقاليش وقلت له تكريمك التانى هكون موجودة، وأنا أهو موجودة ومتأكدة إن هو كمان موجود بروحه وابتسامته الطيبة.

بدأ منذ قليل حفل تكريم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بالمسرح القومي، وتحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال.



وحضر عدد كبير من الفنانين خلال حفل تكريمه ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، النجمة ريهام عبد الغفور، المخرج خالد جلال، الفنانون محمد أبو داود، إيهاب فهمي، وسميرة عبد العزيز، لطفي لبيب، الأب بطرس دنيال، الفنان محمد رياض، الفنان أيمن الشيوي، الفنان أحمد سلامة، الفنان أيمن عزب، والفنان محمد صلاح آدم، والفنانة عزة لبيب، والفنانة آمال رمزي.

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي تحت عنوان "شكرا أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واستعرض الفيلم شهادات لنجوم الفن مثل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل، والفنانة حنان مطاوع، والفنان إيهاب فهمي، والفنان نبيل الحلفاوي وتحدث كل منهم عن ذكرياته مع الراحل أشرف عبد الغفور وأهم المواقف التي جمعتهم سويا.

ورحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا يوم 3 ديسمبر الماضى في حادث سيارة، ويعد الفنان الراحل أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون، حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات