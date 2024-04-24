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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف علي موعد عرض مسلسل نقطة سوداء

ناهد السباعي
ناهد السباعي

قررت الشركة المنتجة لمسلسل نقطة سوداء عرضه خلال شهر مايو المقبل بشكل مبدئي ، وذلك بعد الانتهاء من تصويره قبل بداية شهر رمضان الماضي . 

تدور أحداث مسلسل "نقطة سوداء" في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة

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ويشارك في بطولة المسلسل باقة من الفنانين بينهم ناهد السباعي أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

 

وكان آخر اعمال ناهد السباعي هو مسلسل محارب ، الذي شارك في بطولته كل  من  حسن الرداد وأحمد زاهر، وماجد المصري،  ونرمين الفقي، وسلوي عثمان ، ومنة فضالي، تامر عبد المنعم، وغفران، ومحمود الليثي، وملك أحمد زاهر، ، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، ومحمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

اعمال ناهد السباعي المؤلف أمين جمال امين جمال هدي الاتربي مسلسل محارب

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