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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت العدل: الدراما من أهم عوامل تجديد وتطوير الخطاب الديني

مدحت العدل
مدحت العدل

قال الكاتب والسناريست الدكتور مدحت العدل أن تجديد الخطاب الديني ليس قاصرا على علماء الدين فقط.

وأضاف مدحت العدل خلال الحوار مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “اون اي” تقديم الأعلامي خالد أبو بكر أن الدراما من أهم عوامل تجديد وتطوير الخطاب الديني.

الأعمال الفنية

 وأوضح الكاتب والسيناريست مدحت العدل أنه قدم العديد من الأعمال الفنية التي تتحدث عن تجديد الخطاب الديني مثل العندليب رسالة حب والداعية وحاره اليهود.

 وأضاف مدحت العدل أن أسره العدل مدركه لحجم مشكلة تجديد الخطاب الديني ولكنها تقدم الاعمال الفنية طبقا للضرورة.

الإعلامي خالد ابو بكر الاعمال الفنية الخطاب الديني الدكتور مدحت العدل السيناريست مدحت العدل تطوير الخطاب الدينى

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