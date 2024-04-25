مدحت العدل: الدراما من أهم عوامل تجديد وتطوير الخطاب الديني

قال الكاتب والسناريست الدكتور مدحت العدل أن تجديد الخطاب الديني ليس قاصرا على علماء الدين فقط.

وأضاف مدحت العدل خلال الحوار مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “اون اي” تقديم الأعلامي خالد أبو بكر أن الدراما من أهم عوامل تجديد وتطوير الخطاب الديني.

الأعمال الفنية

وأوضح الكاتب والسيناريست مدحت العدل أنه قدم العديد من الأعمال الفنية التي تتحدث عن تجديد الخطاب الديني مثل العندليب رسالة حب والداعية وحاره اليهود.

وأضاف مدحت العدل أن أسره العدل مدركه لحجم مشكلة تجديد الخطاب الديني ولكنها تقدم الاعمال الفنية طبقا للضرورة.