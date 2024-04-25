طليقة مطرب مهرجانات: مكنش عايز يصرف على ابنه وهددني

أكدت ضحى طليقة مسلم مطرب المهرجانات، أنه اتصلت على طليقي قبل الولادة، حتى يقوم بدفع مصاريف الولادة، ولكنه رفض ذلك، حتى أنه بعد ذلك مش عايز يصرف على ابنه.

وقالت ضحى، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أن طليقي دايما بيحاول يستعطف الناس وبيحاول يطلع عليا أي حاجة وحشة، وبيقول أني عايزة استغله عشان أبني.

وتابعت طليقة مسلم مطرب المهرجانات، أهلي بعد طلاقي كانوا مش عايزين مشاكل، وأكدوا لي على انهم هيتكفلوا بأبني، حتى أنه هددني عندما اتصلت به لتسجيل أبني.

